Calciomercato Milan – Florentino Luis prima scelta: contatti in corso

Il Milan insiste per Florentino Luis del Benfica. Continuano senza sosta i contatti con l’agente e il club portoghese.

Il Milan spinge per Florentino Luis, la prima scelta per il centrocampo del futuro. Il nome gira da gennaio: c’erano una trattativa col Benfica, poi tramontata per il rifiuto dei portoghesi di vendere il ragazzo.

Adesso le prospettive sono diverse: il Benfica potrebbe aprire ad un prestito, mentre si allontana l’idea di inserire Lucas Paquetà nella trattativa (stipendio troppo alto). Una cosa però è certa: il Milan non ha smesso di pensare a e lui e, anzi, insiste per averlo.

Secondo quanto scrive il giornalista Nicolò Schira, la società rossonera ha in corso i contatti sia con il Benfica che con l’agente del giocatore, Bruno Carvalho: l’obiettivo è raggiungere un accordo con entrambe le parti e aprire il calciomercato con questo importante colpo.

