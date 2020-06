Calciomercato Milan – Dalla Francia: una big d’Europa molla Kouassi

Kouassi è sempre nel mirino del Milan, e adesso c’è una concorrente (forte) in meno. Resta sullo sfondo il Lipsia di Rangnick.

C’è una concorrente in meno per il Milan nella corsa a Tanguy Kouassi. Nuove conferme sull’interesse dei rossoneri per questo difensore centrale, giovane e di grande talento. Il Paris Saint–Germain non vorrebbe perderlo, ma non gli ha ancora offerto un contratto da professionista.

Ecco quindi l’inserimento del Milan, e anche quello del Lipsia. Cos’hanno in comune queste due squadre? Esatto, Ralf Rangnick. Che ha individuato in questo ragazzo il difensore centrale del futuro. Ed è per questo che spinge per averlo con sé.

Intanto dalla Francia arrivano buone notizie. Le10Sport infatti ha rivelato che c’erano contatti anche con il Real Madrid, con Zidane molto interessato al ragazzo anche in ottica futura (Sergio Ramos non durerà in eterno).

Ma Florentino Perez avrebbe chiuso all’acquisto del ragazzo per una serie di motivi. Il Real quindi si è tagliato fuori da solo, restano Milan e Lipsia a contendersi Kouassi. Tutto dipenderà da Rangnick: il suo approdo in rossonero avvicinerebbe anche l’arrivo del giovane difensore.

