Milan, corsa all’Europa League: i calendari a confronto 

Milan, obiettivo Europa League in questo finale. Ecco i calendari a confronto tra rossoneri, Roma, Napoli, Verona e Parma. C’è all’orizzonte un luglio di fuoco per il Diavolo.

Vincendo la Coppa Italia o centrando il 6° posto. O al massimo piazzandosi al 7°, nel caso in cui ad alzare il trofeo nazionale fosse una squadra già qualificata per le coppe internazionali.

Milan, corsa all’Europa League

E’ con una di queste tre vie che il Milan potrà accedere in Europa League, obiettivo minimo della stagione e modo necessario per salvare quanto meno la stagione. E sarà questa la missione inderogabile di Stefano Pioli e i suoi in questo rush finale.

La classifica al momento recita così: Roma 45, Napoli 39, Milan 36, Hellas Verona 35 e Parma 35. Con veneti ed emiliani però chiamati a recuperare una partita che potrebbe permettere già il sorpasso a sfavore del Diavolo. Torino-Parma e Verona-Cagliari: sono questi i due appuntamenti in sospeso.

Ecco i calendari a confronto:

8a giornata:

Lecce-Milan

Verona-Napoli

Genoa-Parma

Roma-Sampdoria

9a giornata:

Milan-Roma

Napoli-Spal

Sassuolo-Verona

Parma-Inter

10a giornata:

Verona-Parma

Spal-Milan

Atalanta-Napoli

Roma-Udinese

11a giornata:

Lazio-Milan

Brescia-Verona

Parma-Fiorentina

Napoli-Roma

12a giornata:

Milan-Juventus

Genoa-Napoli

Roma-Parma

Verona-Inter

13a giornata:

Brescia-Roma

Fiorentina-Verona

Parma-Bologna

Napoli-Milan

14a giornata:

Bologna-Napoli

Milan-Parma

Roma-Verona

15a giornata:

Verona-Atalanta

Milan-Bologna

Parma-Sampdoria

Napoli-Udinese

16a giornata:

Sassuolo-Milan

Parma-Napoli

Spal-Roma

Torino-Verona

LEGGI ANCHE: CALENDARIO MILAN: DATA E ORARIO DELLE PARTITE