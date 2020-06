Rebic vuole il Milan: trattative in corso per la conferma

Milan, Ante Rebic va dritto verso la permanenza. A favorire il Diavolo c’è la diretta volontà del giocatore e altri due preziosi vantaggi. Le ultimissime.

Il Milan punta su Ante Rebic, in tutto e per tutto. Lo fa per l’immediato considerando uno Zlatan Ibrahimovic out e una squadra ora da prendere per mano, ma anche per il domani in vista di una conferma in rossonero per la quale la società si sta già muovendo.

Ma come riferisce Tuttosport oggi in edicola, c’è un vantaggio per il Diavolo: ovvero la volontà del giocatore. Rebic infatti, dopo un 2020 che gli ha riportato sorriso, continuità e un ruolo da protagonista, è assolutamente intenzionato nel proseguire il Lombardia.

Un altro potenziale vantaggio è la scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte nel 2022. Il costo del cartellino, pertanto, sarà destinato ad abbassarsi necessariamente da qui a un anno quando il termine ultimo sarà pericolosamente vicino.

Ecco perché le parti sono già a lavoro per fissare una cifra che possa accontentare tutti, considerando anche che i teutonici dovranno girare il 50% dell’incasso alla Fiorentina per una clausola fissata in occasione del trasferimento del 2016.

Il giocatore, nel frattempo, si sta allenando forte e ha messo nel mirino quella Juventus che ha già colpito in Coppa Italia. Caratteristiche, le sue, che sposano alla perfezione anche con la filosofia di Ralf Rangnick.

Il manager, non a caso, predilige giocatori che abbiano un ritmo elevato nelle loro fibre muscolari. E dunque anche questo, oltre all’exploit di André Silva dall’altra parte, spinge a favore di una permanenza a Milanello dell’attaccante croato.

