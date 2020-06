Calciomercato Milan – Dalla Francia: 50 milioni per Bennacer

Spunta una clausola rescissoria che permetterebbe a chiunque di strappare Bennacer al Milan. Il calciatore potrebbe essere liberato per 50 milioni di euro.

Dalla Francia continuano ad insistere: Ismael Bennacer è una priorità del Psg. Il club transalpino, come riportato nei giorni scorsi, avrebbe presentato un’offerta di 30 milioni di euro per strappare l’algerino al Milan. Offerta rispedita al mittente.

Per i rossoneri il centrocampista, arrivato la scorsa estate dall’Empoli, è una pedina chiave del progetto e difficilmente lascerà il club.

Dalla Francia, però, arrivano ulteriori novità legate a Bennacer: il classe 1997, eletto miglior giocatore dell’ultima Coppa d’Africa, secondo quanto riportato da ‘FootMercato‘, avrebbe una clausola rescissoria che lo libererebbe per 50 milioni di euro.

Su Bennacer non c’è solo il Psg ma anche il Manchester City di Guardiola. Il calciatore, ad oggi, però, non ha manifestato alcuna intenzione di lasciare il Milan, squadra in cui ha creduto fortemente la passata estate.

