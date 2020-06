Milan, contatti Maldini-Raiola: le ultime sul futuro di Donnarumma

Milan e Raiola a lavoro per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Il portiere ha un accordo in scadenza il 30 giugno 2021. Le ultime sul suo futuro.

Sono le settimane di Gigio Donnarumma. Il portiere classe 1999 ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2021 che non è stato ancora rinnovato. Negli ultimi giorni un cauto ottimismo ha preso il sopravvento e ad oggi il mondo rossonero è tornato a sperare in un prolungamento.

Come raccontato, un addio di Donnarumma al termine della stagione, in questo determinato particolare periodo storico, non porterebbe vantaggi proprio a nessuno. Donnarumma e il Milan spingono verso la stessa direzione. Va convinto Mino Raiola. Gazidis e i suoi uomini sono chiamati a mostrare un progetto convincente.

Come raccontato da ‘SkySport’, le trattative per il rinnovo sono riprese con videochiamate tra Maldini, Massara e l’agente. Il prolungamento – non è certo una novità – non appare facile ma sono davvero aperte tutte le porte e non si può escludere che si arrivi ad un rinnovo di un solo anno così da mettere in standby la situazione.

LEGGI ANCHE: PIOLI CAMBIA MODULO