Calciomercato Milan – Ibrahimovic, decisione presa 

Milan, Zlatan Ibrahimovic ha preso la sua decisione. Lo rivela Calciomercato.com. Lo svedese, in scadenza di contratto e in vista del ritorno in campo, sembrerebbe aver già scelto la via del domani.

Zlatan Ibrahimovic ha deciso il suo futuro. Lo assicurano i colleghi di Calciomercato.com. Tra la prospettiva di un ritorno in campo, l’infortunio e le varie problematiche interne, il 38enne sembrerebbe aver fatto nel frattempo chiarezza sul domani.

Si parte così da una grande certezza: la voglia di giocare è ancora tanta, nonostante i 39 anni ad ottobre. Ibra però vuole farlo protagonista e non sentirsi un peso come sta accadendo ultimamente. Dunque se non potrà farlo al Milan, a cui darà la priorità perché legato da un amore intenso, cercherà di farlo comunque altrove.

Da via Aldo Rossi, intanto, non sono arrivati segnali concreti di rinnovo, anche perché non è mistero che Ralf Rangnick non lo consideri prioritario. Ma tutto sarà più chiaro dopo il confronto tra l’attaccante di Malmo e l’amministratore delegato Ivan Gazidis. Questo importante faccia a faccia, non ancora in agenda, potrebbe essere pianificato prima della fine del mese.

Ibrahimovic nel frattempo aspetta una chiamata e pensa al rientro. La famosa visita di controllo è in programma quest’oggi, con la quale si farà maggior chiarezza sui tempi di recupero del fuoriclasse scandinavo. La data del rientro dovrebbe essere luglio, ora bisogna capire se a inizio o mese inoltrato.

