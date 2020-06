Calciomercato Milan – Ragnick ha già chiesto tre giocatori 

Milan, Ralf Rangnick è pronto a rivoluzionare per quanto possibile. Così come riferisce Tuttosport oggi in edicola, il manager tedesco ha già chiesto tre giocatori all’Ad Ivan Gazidis.

Ricostruire dalle fondamenta, è questo il piano di Ralf Rangnick per la sua nuova avventura al Milan. Dunque iniziare a lavorare dal reparto arretrato, lì dove anche saranno necessari più inserimenti per alzare un muro che dovrà blindare la porta rossonera.

Così come riferisce Tuttosport oggi in edicola, il manager tedesco avrebbe fatto già fatto tre nomi precisi all’Ad Ivan Gazidis. Il primo sarebbe quello di Nikola Milenkovic, giocatore serbo di appena 22 anni ma con già tre stagioni nelle fina della Fiorentina di cui due da titolare inamovibile. Acquistarlo non sarà semplice considerando le ambizioni di Rocco Commisso, ma il Diavolo un tentativo lo farà eccome.

L’altro nome è invece quello di di Tanguy Kouassi, un potenziale predestinato di quasi 18 anni in uscita dal Paris Saint-Germain. Difensore centrale, può giocare all’occorrenza anche in mediana. In scadenza di contratto con la società transalpina, si tratterebbe dunque di un affare a parametro zero per Elliott Management Corporation.

Infine ecco un’altra idea per la difesa: il norvegese Kristoffer Ajer del Celtic. Tre difensori con caratteristiche tecniche simili ma esperienze differenti. Ma tutti con tre elementi in comune per la linea tracciata dal manager teutonico: esperienza, gioventù e fisicità. L’intento di Rangnick, potendo, sarebbe quello di rivoluzionare la retroguardia confermando il solo Alessio Romagnoli.

LEGGI ANCHE: MILAN, POSSIBILE TESORETTO A SORPRESA