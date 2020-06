Milan, futuro Nagelsmann: la posizione del Lipsia

Il Lipsia prende posizione, con le parole del direttore sportivo Krösche, su Julian Nagelsmann. Ecco il futuro del tecnico tedesco che piace al Milan.

Nei giorni scorsi il nome di Julian Nagelsmann è stato accostato alla panchina del Milan. L’idea riportata dai vari media prevedeva Ralf Rangnick nel ruolo di direttore sportivo e l’attuale tecnico del Lipsia sulla panchina rossonera.

Un’ipotesi poco percorribile, almeno la prossima estate. Il club tedesco, infatti, non ha alcuna intenzione di privarsi del giovane mister.

Markus Krösche, ds del Lipsia, intervenuto ai microfoni della ‘Bild’, non ha usato troppi giri di parole per far chiarezza sul futuro di Nagelsmann: “Qualsiasi club sia interessato a lui può risparmiarsi i soldi delle telefonata – ammette – Non lasceremo andare Julian in nessun caso”.

LEGGI ANCHE: LA CLAUSOLA DI BENNACER