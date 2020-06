Calciomercato Milan, Krunic sul tavolo: scambio col Torino

Il Torino insiste per Rade Krunic. Il Milan non considera incedibile il suo centrocampista: ecco la possibilità di assistere ad un scambio tra le parti

Il Torino continua a guardare in casa Milan per rinforzare la squadra. Il club granata vuole cambiare volto soprattutto a centrocampo e ha messo nel mirino il giovane Tommaso Pobega e il più esperto Rade Krunic.

Alla giusta offerta entrambi i calciatori possono lascia il Diavolo ma il prossimo mercato non sarà certo dei più facili.

L’emergenza coronavirus ha fatto crollare il valore dei cartellini dei calciatori e la soluzione più facile potrebbe essere quella degli scambi.

In casa Torino, un elemento che potrebbe far comodo al Milan è certamente Ola Aina. Il forte terzino classe 1996, con un passato al Chelsea, ha dimostrato di essere capace di giocare su entrambe le fasce e il suo strapotere fisico, che tornerebbe utile ai rossoneri, non passa certamente inosservato.

La sua valutazione è molto simile a quella di Krunic e in un periodo in cui il Torino è intenzionato a mettere in atto una vera rivoluzione, Aina può risultare un’occasione da cogliere al volo.

LEGGI ANCHE: IBRA-BENEVENTO, POSSIBILE