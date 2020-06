Benevento, sogno Ibrahimovic. Foggia: “Si può, ad una condizione”

Tentazione Ibrahimovic per il Benevento di Pippo Inzaghi. Il d.s. Foggia non ha escluso il tentativo di lusso per l’attaccante.

Non solo il Bologna. Un altro club italiano sembrerebbe orientato a tentare Zlatan Ibahimovic, a convincerlo a terminare la carriera nelle proprie fila.

Si tratta del Benevento, club di Serie B allenato da Pippo Inzaghi che con ogni probabilità verrà promosso in massima serie a fine stagione. Ed il progetto sportivo dei campani è molto ambizioso.

Lo ha ammesso il d.s. Pasquale Foggia, intervistato da Radio Punto Nuovo. L’ex milanista ha fatto capire che l’arrivo di Ibrahimovic a Benevento non è solo fantasia.

“Per la A andremo a sistemare e rinforzare i reparti, senza fare rivoluzioni. Ibrahimovic? Perché no…Ben vengano i campioni, ma alla condizione che si sporchino le mani, che non arrivino solo per fare la passerella. Sarebbe un danno per i tifosi e per il club”.

Le parole di Foggia dunque confermano la pazza idea del Benevento di provare ad ingaggiare Ibrahimovic, nel caso di addio dello svedese al Milan. L’alternativa a Ibra è il capitano della Sampdoria Fabio Quagliarella.

