Calciomercato Milan – Rangnick, feeling con il Psg: possibili affari

Il prossimo allenatore rossonero Ralf Rangnick sembra avere un buon rapporto con il PSG e il Milan potrebbe goderne.

Potrebbe instaurarsi una sorta di asse di calciomercato tra Milan e Paris St. Germain in vista della prossima sessione estiva.

Lo scrive oggi Tuttosport, che parla dei buoni rapporti in particolare che legano Ralf Rangnick, probabile futuro tecnico del Milan, ed il club parigino.

In passato Rangnick, come allenatore-dirigente del Lipsia, ha lavorato spesso con gli uomini mercato del PSG. Non a caso ha ottenuto gli ingaggi di due talenti come Jean-Kévin Augustin e Christopher Nkunku.

Un feeling che potrebbe agevolare il Milan ed il PSG per altre operazioni di mercato. Una su tutte? Il passaggio del baby difensore Tanguy Kouassi in rossonero, anche se sarebbe un’operazione a costo zero.

Rangnick ha dimostrato in passato di essere molto attratto dai talenti provenienti dal settore giovanile parigino. E chissà che non sia già entrato in contatto con il PSG per valutare da vicino qualche altro ‘enfant prodige’.

Per contro la squadra transalpina potrebbe utilizzare tale buon rapporto per avvicinarsi a Ismael Bennacer, centrocampista del Milan che da tempo è finito nel mirino del patron Al-Khelaifi.

