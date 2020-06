Calciomercato Milan – Clausola nel contratto di Bennacer | VIDEO

Spunta un dettaglio importante per quanto riguarda il contratto di Ismael Bennacer. Secondo quanto rivelano fonti francese, nell’accordo sottoscritto con il Milan nell’estate 2019 sarebbe presente una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Se un club mettesse sul piatto tale cifra, non avrebbe necessità di discutere con i rossoneri per ingaggiare il centrocampista algerino. Sulle tracce di Bennacer ci sono PSG e Manchester City, che comunque finora non hanno fatto trapelare l’intenzione di fare un simile investimento pur apprezzando il giocatore. Addirittura sembra che Guardiola abbia personalmente contattato il numero 4 del Milan, certamente lusingato dalla chiamata dell’allenatore dei Citizens.