Calciomercato Milan – Occhi su tre giovani del PSG

Nel Paris Saint-Germain ci sono alcuni talenti interessanti e il Milan ha già dei profili nel proprio mirino. Oltre a Tanguy Kouassi, altri due soprattutto.

Se il Paris Saint-Germain guarda in casa Milan per rinforzarsi nel prossimo calciomercato, altrettanto fanno i rossoneri puntando alcuni giovani talenti del club parigino.

Il nome forte che circola da settimane è quello di Tanguy Kouassi, difensore centrale classe 2002 che ha un contratto in scadenza a fine giugno e dunque può arrivare a parametro zero. Il PSG ha fatto un’offerta di rinnovo, ma l’entourage del giocatore prende tempo e valuta tutte le opzioni. Il francese piace molto a Ralf Rangnick, che avrebbe già voluto portarlo al Lipsia e che ora lo vorrebbe al Milan in caso di approdo in rossonero.

Oggi Tuttosport aggiunge i nomi di altri due talenti del PSG che piacciono al Diavolo. Uno è Thimothee Pembele e l’altro è Arnaud Kalimunendo Muinga. Anche loro diciottenni come Kouassi, ma a differenza sua giocano nella formazione under 19 e non in Prima Squadra. Tuttavia, gli viene riconosciuto un grande potenziale.

Pembele è un difensore centrale, mentre Kalimunendo Muinga è un attaccante. Quest’ultimo ha segnato ben 9 gol in 10 presenze nella Youth League e altrettanti in 12 presenze con la Francia Under 18. Il suo contratto scade a giugno 2022, mentre quello del compagno nel 2021.

Il PSG potrebbe proporli al Milan in caso di assalto a qualche giocatore rossonero. Sull’asse Parigi-Milano è possibile qualche trattativa nel prossimo mercato.

