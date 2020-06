Dall’Olanda – Incerto il futuro di Rodriguez: spuntano due italiane

Ricardo Rodriguez sembra non così sicuro di restare in futuro ancora al PSV Eindhoven, nonostante sia il suo maggior desiderio.

La volontà di Ricardo Rodriguez è chiara: vuole ancora giocarsi le proprie carte nel PSV Eindhoven, il club olandese in cui milita in prestito da gennaio.

Il terzino di proprietà Milan si è trovato bene in Olanda, ma ciò potrebbe non bastare. Secondo il portale olandese Ed.nl, il suo riscatto a titolo definitivo non sembra essere così scontato.

Il PSV ragionerà molto approfonditamente con Rodriguez e con i suoi agenti per valutare di trattenerlo anche per le prossime stagioni. C’è un discorso economico delicato da affrontare.

Senza una riduzione di stipendio importante, magari spalmata in più anni, Rodriguez difficilmente potrà restare nei ranghi del club bianco-rosso.

Di certo lo svizzero non tornerà al Milan, dove è sicuro di trovare la porta chiusa. Ecco però che si prospettano due soluzioni italiane non da sottovalutare.

I media olandesi parlano di Napoli e Roma pronte a valutare il suo acquisto. Gli azzurri, sotto consiglio di miste Gattuso, lo hanno seguito già a gennaio. I giallorossi invece potrebbero puntarlo come vice-Kolarov.

Il destino del classe ’92 dunque è tutto da valutare, la conferma in Olanda non così facile come precedentemente pensato.

