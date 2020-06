Sportmediaset – Thiago Silva al Milan: Elliott frena

L’idea di riportare al Milan Thiago Silva, come già fatto con Ibrahimovic, sembra ave trovato un parere negativo piuttosto importante.

Nelle ultime ore i tifosi del Milan stanno sognando con sempre maggiore convinzione un altro gradito ritorno, dopo quello di Zlatan Ibrahimovic.

Il centrale brasiliano Thiago Silva si sarebbe offerto al suo vecchio club, almeno secondo quanto riportato da vari quotidiani sportivi. In scadenza dal PSG, il classe ’84 gradirebbe tornare a Milanello dopo ben 8 anni.

Un’opzione non impossibile, sia perché Thiago non avrebbe per il momento altre proposte concrete, sia perché sarebbe pronto anche a chiedere un ingaggio molto inferiore a quello attuale percepito dai parigini.

Ma secondo Sportmediaset c’è chi è contrario all’acquisto di Thiago Silva, seppur a parametro zero. La proprietà Elliott Management non appare intenzionata ad investire su un calciatore come lui.

Nel progetto tecnico-sportivo del futuro non c’è spazio per calciatori costosi e over-30. Lo stesso motivo per cui appare ad oggi complicato il rinnovo contrattuale di Ibrahimovic stesso.

Lo stesso Ivan Gazidis ha già da tempo fatto intendere di voler abbassare il monte ingaggi del Milan. E per farlo non potrà certo permettere stipendi di lusso per calciatori ormai a fine carriera.

Opinioni che divergono dalle volontà della piazza: l’operazione di ritorno di Thiago Silva farebbe felici molti milanisti, che lo acclamerebbero come un campione devoto ai colori rossoneri.

LEGGI ANCHE -> MILENKOVIC-MILAN, ECCO L’OFFERTA