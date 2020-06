Bennacer, conferma o plusvalenza? La decisione di Gazidis

Ivan Gazidis ha preso una posizione in merito al futuro di Ismael Bennacer, gioiello del Milan ambito sia dal Manchester City che dal Paris Saint Germain.

Il Paris Saint-Germain e il Manchester City vogliono Ismael Bennacer. Leonardo ha avviato i contatti con l’agente, mentre Pep Guardiola ha contattato direttamente il giocatore.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la posizione del Milan è molto chiara. Bennacer partirà solamente se un club metterà sul tavolo i 50 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Solo in cambio di questa cifra l’ex Empoli si trasferirà.

Ivan Gazidis non vorrebbe cedere il centrocampista algerino, ma il pagamento della clausola non consentirebbe al Milan di potersi opporre alla cessione. Toccherà a PSG e Manchester City decidere se fare un grosso investimento per il calciatore.

Il club rossonero ha investito circa 16 milioni per acquistare Bennacer nell’estate 2019. Cederlo a 50 milioni significherebbe fare una enorme plusvalenza a bilancio. Gazidis, però, spera che il giocatore rimanga a Milanello e sia nuovamente un perno del centrocampo della squadra.

L’ex Empoli è cresciuto costantemente in questa stagione. Partito un po’ in sordina, è poi diventato un insostituibile della formazione rossonera.

