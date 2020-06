Monza, tentativo di Galliani per Bonaventura

Adriano Galliani sognava di portare Giacomo Bonaventura al Monza, c’è stato un tentativo non andato a buon fine per il giocatore in scadenza di contratto con il Milan.

Il Monza sogna un grande colpo per la promozione in Serie B. Il club è alla ricerca di qualche rinforzo importante che possa guidare la cavalcata verso la Serie A nella prossima stagione.

Secondo quanto rivelato da monza-news.it, c’è stato un tentativo di Adriano Galliani per Giacomo Bonaventura. Il 30enne centrocampista è in scadenza di contratto con il Milan e non rinnoverà. Partirà a parametro zero e rappresenta un’interessante occasione di mercato per più squadre.

Tuttavia, Bonaventura non è intenzionato a giocare in Serie B e le sue richieste di ingaggio non sono compatibili con il bilancio del Monza. Improbabile, dunque, un suo trasferimento in Brianza. Galliani si fionderà su Andrea Barberis del Crotone.

Su Jack c’è il forte pressing del Torino, ma anche Roma e Atalanta sono sulle sue tracce. Il suo agente Mino Raiola sta ascoltando le varie offerte e tra qualche settimana verrà presa una decisione definitiva sul futuro.

