Calciomercato Milan – Boga allo scoperto: “Ho un sogno”

L’esterno offensivo Jeremie Boga del Sassuolo torna a parlare del suo futuro, commentando anche le voci sul Milan.

Tutti lo vogliono, ma ancora non si è capito dove sarà il suo futuro. Jeremie Boga è un vero e proprio crack di mercato in vista del prossimo campionato.

L’esterno del Sassuolo fa gola a tante big italiane. A far chiarezza sui propri piani futuri c’ha pensato lo stesso Boga, che ha risposto alle domande dell’emittente francese RMC Sports.

“Per ora penso solo al Sassuolo – ha detto Boga – Poi leggo i nomi di tanti club importanti in Italia. Ho sentito di Roma, Napoli, Milan, Inter, Juve. E’ lusinghiero, ma prima voglio raggiungere i miei obiettivi stagionali”.

L’esterno ha svelato quale sarebbe il suo sogno maggiore: “Voglio giocare la Champions o l’Europa League, è il sogno di tutti i bambini che giocano a calcio. Ce l’ho in testa da tempo. Futuro in Italia? Mi piace questo paese, in più il campionato è sempre meno difensivista, le squadre provano tutte a fare gioco”.

Parole che non escludono l’opzione Milan, ma i rossoneri per permettersi Boga e convincerlo a sbarcare a San Siro dovranno fare di tutto per qualificarsi in Europa.

