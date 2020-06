Serie A, playoff bocciati: classifica decisa dall’algoritmo

Sale l’opzione del tanto discusso algoritmo per determinare la classifica finale di A, in caso di stop definitivo.

Il campionato di Serie A non ha ancora riaperto i battenti e già si discute del cosiddetto ‘Piano B‘ che dovrebbe scattare in caso di nuova sospensione.

Secondo La Stampa le squadre della massima serie sembrano concorde nell’aver bocciato definitivamente l’ipotesi di concludere la stagione con Playoff e Playout.

Non piace l’idea di ridurre la stagione in una mini-griglia di partite in base alla classifica del momento.

Salgono le quotazioni del tanto discusso algoritmo proposto e lanciato dal presidente FIGC Gabriele Gravina. I club sarebbero più propensi ad accettare una classifica finale deliberata dall’utilizzo di equazioni.

L’algoritmo non assegnerebbe lo Scudetto 2019-2020, ma garantirebbe le posizioni finali, comprese quelle per l’accesso alle coppe europee e le tre retrocessioni.

Un’opzione che il Milan non gradirebbe, visto che secondo i primi calcoli l’algoritmo escluderebbe il club di via Aldo Rossi (per il momento) dalla qualificazione in Europa League.

LEGGI ANCHE -> GABBIA E LE PAROLE SUL NONNO MILANISTA