Calciomercato Milan, affare Kouassi: concorrenza spietata

Il difensore del Psg, Tanguy Kouassi, piace al Milan. La concorrenza per il calciatore è davvero tanta: dalla Francia riportano l’interesse anche del Manchester United

Tanguy Kouassi è in cima alla lista dei desideri del Milan. Il calciatore classe 2002 è considerato un predestinato e i rossoneri sono intenzionati a far di tutto per riuscire a strapparlo alla concorrenza.

In Francia confermano che il Diavolo è in prima fila per il difensore ma i club interessati a lui sono tanti e molti dei quali economicamente importanti.

Il Lipsia non ha mai smesso di seguirlo ma l’approdo di Ralf Rangnick in rossonero potrebbe favorire il Milan nella corsa al giocatore.

Kouassi, però, come detto, piace a club di prestigio, come il Real Madrid, tornato alla carica negli ultimi giorni. Sulle tracce del classe 2002 – come riporta ‘Le10Sport’ – ci sarebbe anche il Manchester United. Non può essere scartato, infine, il Psg che non ha alcuna intenzione di mollare Kouassi a parametro zero.

