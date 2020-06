Calciomercato Milan – Obiettivi Milenkovic e Gravenberch | VIDEO

Il Milan guarda in casa Fiorentina per rinforzare la difesa e ha messo gli occhi su Nikola Milenkovic, il cui agente Fali Ramadani è in buoni rapporti con il club rossonero. Alla società toscana potrebbe essere proposto uno scambio con Lucas Paquetà, giocatore che i viola avevano già cercato nell’ultima finestra invernale del calciomercato. Non solo Milenkovic, anche Ryan Gravenberch dell’Ajax è nel mirino del Milan. Si tratta di un centrocampista classe 2002 che ha rifiutato l’offerta di rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2021. Un’occasione di mercato molto interessante. Il talento olandese è assistito dal noto procuratore Mino Raiola.