Ibrahimovic, possibile rientro anticipato: la data 

Sospiro di sollievo per il Milan: prosegue tutto per il meglio con Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, come riferisce La Gazzetta dello Sport, potrebbe rientrare anche prima del previsto.

Buone notizie per Zlatan Ibrahimovic. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, prosegue senza intoppi il recupero del 38enne svedese. A confermarlo è stato il controllo medico effettuato ieri, il quale ha ribadito anche i tempi di recupero di 4-5 settimane di stop.

A Milanello c’è chi propenderebbe più per le quattro settimane, ma affrettare i tempi sarebbe un rischio troppo grande considerando l’età del giocatore e il tour de force da cui è atteso con partite ogni tre giorni.

Tra una decina di giorni, dunque, si procederà a un nuovo esame medico per comprendere gli sviluppi e si vedrà il da farsi. Se tutto procederà per il meglio come si spera, l’attaccante potrebbe anche riprendere a lavorare parzialmente in gruppo dopo il nuovo controllo.

A questo punto – evidenzia il quotidiano – non è da escludere un recupero dello svedese per gli inizi di luglio, magari tra il 4 e il 7 quando il Diavolo affronterà prima la Lazio e poi la Juventus. Sarebbe una bella iniezione di fiducia per l’ambiente milanista, potendo contare sul proprio fuoriclasse nei due big match. Ma è ancora tutto da vedere, anche se filtra un cauto ottimismo.

