Agente Theo Hernandez: “Tanti interessi”. La posizione del Milan

Milan, parla l’agente di Theo Hernandez. “E’ il miglior esterno della Serie A, sono tante le squadre interessate”, ha riferito il procuratore. Ecco cosa c’è dietro tali dichiarazioni.

“Interesse per Theo? È la miglior ala della Serie A, è ovvio che molti club siano interessati. Vedremo…”. Così si è espresso Manuel García Quilón, agente dell’esterno rossonero, ai microfoni di Transfer20 scuotendo un ambiente rossonero già piuttosto provato.

Ma il Milan, al netto degli inevitabili interessi, non ha assolutamente intenzione di cedere l’esterno spagnolo. Come infatti riferisce Calciomercato.com, la società allo stato attuale nemmeno prende in considerazione un’eventuale uscita del 22enne. E in realtà anche lo stesso giocatore, ambientatosi perfettamente in città e in squadra, mantiene tale posizione.

Nel frattempo sono effettivamente diverse le squadre che hanno drizzato le antenne – e non potrebbe essere altrimenti dato il rendimento -, ma Elliott non vacilla. All’orizzonte c’è in particolare Leonardo del PSG, sempre attento agli sviluppi in casa Milan. Ma il Diavolo, appunto, non ne vuole sapere.

E nel caso non basterebbero di certo i 20 milioni investiti dalla società nella scorsa sessione estiva. Il valore dell’ex Real Madrid si è più che raddoppiato in questo super 2020 a suon di gol e sgroppate sulla fascia. Dunque si dovrebbe partire semmai da una base da 50 milioni di euro. E solo una proposta indecente, più alta di tale cifra, farebbe forse vacillare la dirigenza…

LEGGI ANCHE: MILAN, LA CLAMOROSA RIVELAZIONE DI TONALI