Milan, futuro Boga: Napoli allo scoperto

L’attaccante Jeremie Boga è pronto a lasciare il Sassuolo al termine della stagione. Il giocatore piace al Milan ma anche a Napoli e Juventus.

Non è certo poca la concorrenza per Jeremie Boga. L’esterno d’attacco del Sassuolo è finito nel mirino del Milan, che lo vorrebbe per rafforzare il proprio pacchetto offensivo.

Il calciatore, che non verrà riscattato dal Chelsea, viene valutato 20 milioni di euro dai neroverdi. Non certo una cifra elevatissima per un giocatore capace di saltare l’uomo e creare la superiorità numerica in Serie A come pochi.

Oltre ai rossoneri stanno pensando a Boga anche Juventus e Napoli. Il ds degli azzurri, Cristiano Giuntoli, è uscito allo scoperto: “Jeremie è un giocatore molto bravo che sicuramente non farebbe comodo solo al Napoli – ammette ai microfoni di ‘Sky Sport’ – Vediamo. Ripeto che ancora è troppo presto”.

