Calciomercato Milan news – Il Valencia pensa a Paquetà | VIDEO

Il futuro di Lucas Paquetà dovrebbe essere lontano dal Milan, che a gennaio aveva già provato a cederlo senza riuscirci. Oltre alla Fiorentina, anche il Valencia si è inserito nella corsa al centrocampista ex Flamengo. Il club spagnolo già in passato apprezzava il giocatore ed è pronto a tornare alla carica. Il problema è il prezzo, dato che il Milan valuta Paquetà circa 30 milioni di euro. Il Valencia potrebbe puntare al prestito con diritto di riscatto, soluzione che la società rossonera valuterà in base anche a quelle che saranno le altre offerte. Non sarà facile vendere il brasiliano alla cifra desiderata, comunque il Valencia farà la propria proposta.