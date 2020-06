Calciomercato Milan – Paquetá, ecco la proposta della Fiorentina

Milan, Fiorentina e Benfica restano alla finestra per Lucas Paquetá. E c’è già una proposta viola per il talento carioca. Sfuma, invece, lo scambio con Florentino Luis con i lusitani. Ecco perché.

Lucas Paquetá, ecco il bivio finale. Svolta o cessione: non ci saranno altre soluzioni. Il brasiliano, acquisto più costoso dell’era Elliott con 38 milioni di euro, ha ora un mese e mezzo di tempo per provare a cambiare la sua storia milanista.

50 giorni circa in cui dovrà far cambiare idea a tanti, a partire dall’Ad Ivan Gazidis parecchio contrariato per il carico a bilancio del suo cartellino in relazione al suo rendimento. Con partite ogni tre giorni fino ad agosto, ci sarà sicuramente spazio per lui in questo rush finale. Ma dovrà cogliere l’occasione. Farsi trovare preparato e dimostrare di essersi rigenerato in questa sosta.

Nel frattempo, come riferisce Tuttosport oggi in edicola, Fiorentina e Benfica restano alla finestra e monitorano la sua situazione. La società toscana vorrebbe prenderlo in prestito biennale con diritto di riscatto, ma il Diavolo impone l’obbligo per poter chiudere l’affare.

I lusitani, dall’altra parte, ritengono invece elevato il suo attuale stipendio. E nel frattempo è sempre più da escludere l’ipotesi di uno scambio con Florentino Luis. Le cifre dei due cartellini, infatti, non combaciano per poter far sì che entrambe le società guadagnino a livello di bilancio. Dunque per i due bisognerà trattare singolarmente, nel caso.

LEGGI ANCHE: CALCIOMERCATO MILAN, SPUNTA IL PIANO B PER IL BOMBER