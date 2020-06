Calciomercato Milan – Spunta il piano B per il bomber 

Milan, si complicano le piste che portano a Luka Jovic e Arkadiusz Milik. E così il club rossonero, come riferisce Tuttosport oggi in edicola, ha già virato su un piano B.

Milan, si complica la strada per un grande attaccante. Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, si registrano difficoltà sia per Luka Jovic che per Arkadiusz Milik. Ovvero i due obiettivi principali per il ruolo di centravanti.

Per quanto riguarda il talento serbo, sono una serie di elementi a complicare gli scenari. L’ultimo è l’infortunio al calcagno rimediato durante il lockdown, il quale oltre a impedirgli di concludere la stagione apre anche a scenari tutti da verificare sul suo recupero.

Anche il discorso economico va inquadrato: pagato 60 milioni un anno fa, difficilmente il Real Madrid sarebbe disposto a svenderlo. La soluzione sarebbe un prestito senza obbligo di riscatto, ma ciò porterebbe il Diavolo a valorizzare un giocatore altrui senza alcun vantaggio.

A proposito di Milik invece, il Milan sembrava molto ben piazzato a marzo. Poi le vicissitudini societarie hanno di fatto lasciato campo aperto alla Juventus, la quale ora è nettamente in vantaggio per il 26enne polacco. Del resto tra appeal, possibilità di vincere e di disputare la Champions League, tutto pende a favore dei bianconeri in questo testa a testa.

Ecco perché il Milan ora sta valutando una terza via: Myron Boadu, giovanissimo attaccante dell’Az Alkmaar gestito da Mino Raiola. E i discorsi in programma per Gianluigi Donnarumma, Alessio Romagnoli e Giacomo Bonaventura, a tal proposito, ora potrebbero aprire scenari interessanti.

LEGGI ANCHE: CLAMOROSO IBRAHIMOVIC, ECCO QUANDO PUO’ RIENTRARE