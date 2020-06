Stylsvig: “Milan miglior progetto, il futuro è luminoso”

Parla Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan. Leggi la lunga intervista rilasciata a SportCal Insight sui progetto del club rossonero.

Lunga intervista concessa a Casper Stylsvig. Lo Chief Revenue Officer del Milan ha parlato del progetto rossonero a ‘SportCal Insight’.

Priorità allo stadio, indispendabile per la crescita del Diavolo: “È assolutamente fondamentale per un club come il Milan avere uno stadio nuovo e moderno che soddisfi i requisiti di un impianto moderno. Creerà attrattiva – esordisce -. L’Italia è uno dei pochi paesi in Europa con il minor numero di nuovi stadi, quindi l’aggiunta di un nuovo stadio a Milano, soprattutto dopo questa epidemia, sarà una spinta finanziaria per l’economia locale e creerà anche posti di lavoro”.

Dialogo aperto con il Comune – “Stiamo continuando ad avere un ottimo dialogo con l’amministrazione locale. Milan e Inter credono che sia essenziale, soprattutto alla luce del momento attuale, avviare un progetto che porti ad oltre 1 miliardo di euro di investimenti privati, che genererà migliaia di nuovi posti di lavoro e fungerà da pietra angolare per il futuro sviluppo del città di Milano e del calcio italiano”.

Distanti dagli altri club – “Quando iniziamo a confrontare i numeri con gli altri club, siamo molto indietro. Implementare la tecnologia in un nuovo stadio, che renderebbe l’intera esperienza dei fan molto più ampia e molto più interattiva, è anche una chiave di svolta”.

Tornare grandi è possibile – “È un progetto a lungo termine, ci vorranno diversi anni per farlo bene, ma il vantaggio che abbiamo, oltre ad una forte proprietà, è che abbiamo una chiara filosofia. Abbiamo anche uno stadio in arrivo che lo renderà possibile.

Per come la vedo io, ed è uno dei motivi che mi hanno portato ad accettare questo incarico, è che non credo attualmente ci sia un progetto più attraente ed interessante nel mondo del calcio. Questa club ha una storia enorme e avrà un futuro molto luminoso se riusciremo a lavorare nel modo giusto”.

