Calciomercato Milan, concorrenza tedesca per Florentino

Il Milan è da tempo sulle tracce di Florentino Luis. Il giovane talento del Benfica, però, piace davvero a parecchie squadre, anche in Germania.

Non c’è solo il Milan sulle tracce di Florentino Luis. Il centrocampista è un obiettivo dei rossoneri, che dopo il tentativo fallito lo scorso gennaio ci proveranno in estate. Si lavora sulla base di un prestito con diritto di riscatto per 35-40 milioni di euro.

Salvo clamorosi cambi di programma il Benfica si priverà del calciatore, che non sembra essere una priorità. Ma sulle tracce di Florentino non ci sono solo i rossoneri. Il mediano piace in Spagna al Betis, in Inghilterra al Manchester United e secondo quanto riportato da ‘Record’, anche al Bayer Leverkusen.

Il Milan dovrà quindi fare attenzione all’importante concorrenza.

Da valutare nelle prossime settimane ci sarà anche la possibilità di inserire Paqueta nella trattativa. Il brasiliano si giocherà le sue carte in queste ultime giornate di campionato. La speranza del Diavolo è che l’ex Flamengo possa riuscire ad imporsi facendo crescere nuovamente il suo valore di mercato.

