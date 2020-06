Calciomercato Milan – Milik, arriva l’annuncio in diretta

Milan, è appena arrivato un annuncio relativo ad Arkadiusz Milik. Un aggiornamento fondamentale per quanto riguarda uno dei principali obiettivi estivi del club rossonero.

Arkadiusz Milik, se vuole, sarà sul mercato. Ad annunciarlo poco fa in diretta a SkySport è stato direttamente Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli. L’attaccante nel mirino del Milan, come ormai noto, è in scadenza nel 2021.

Una situazione che mette il club partenopeo spalle al muro. Dunque se non sarà rinnovo nel breve tempo possibile, dovrà essere giocoforza cessione per non perderlo poi a parametro zero. Ed è questo, di fatto, quanto confermato dal dirigente.

Così, infatti, si è espresso Giuntoli sull’argomento: “Stiamo parlando in maniera serena con i suoi agenti, vogliamo risolvere la questione in tempi brevi e in un senso o nell’altro. Se non vorrà restare, andrà sul mercato. Ciò che conta è essere coerenti e se non resta con la testa giusta, è giusto che vada via”.

Una conferma importante, dunque, per il club rossonero che lo ha messo in cima alla lista estiva. Restano però alla base due problemi. Da una parte la valutazione non banale di 40 milioni di euro da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, dall’altra l’interesse della Juventus che vede i bianconeri nettamente favoriti dato il divario societario in questo momento storico.

