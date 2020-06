Diletta Leotta, paura nella notte: furto in casa, bottino pieno

Brutta disavventura per Diletta Leotta a Milano: dei ladri si si sono intrufolati nel suo appartamento andando via con un bottino di circa 150 mila euro. Ecco la ricostruzione.

Paura nella notte per Diletta Leotta. La giornalista sportiva, infatti, è stata derubata nella propria abitazione di Milano. Secondo le prime ricostruzioni della forze dell’ordine, dei ladri sono riusciti a irrompere nell’abitazione della donna arrampicandosi fino al nono piano e intrufolandosi per la finestra.

La siciliana, da quanto sembrerebbe, non era in casa al momento dell’irruzione. Una volta entrati, i criminali si sono assicurati un bottino da circa 150 mila euro impossessandosi di orologi, tra cui un rolex, anelli e gioielli preziosi. L’intera refurtiva era contenuta in una cassaforte che è stata direttamente asportata.

I malviventi, probabilmente, si sono mossi mentre la conduttrice era assente poiché impegnata negli studi televisivi di Dazn. Proprio ieri, infatti, la Leotta ha postato una foto su Instagram con la seguente didascalia: “Condurre è ciò che ho sempre fatto ed amato. Tornare a farlo dopo questo lungo periodo di stop mi fa apprezzare ancora di più il mio lavoro”.

