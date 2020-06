Gol e fantasia, il Milan rivede il vero Paquetà

In partitella straordinaria prova del centrocampista brasiliano che, dopo tanti mesi deludenti, sembra ora motivato e convinto.

Stefano Pioli se l’aspettava. E Lucas Paquetà ha risposto al meglio. Il tecnico del Milan voleva segnali incoraggianti dal talento brasiliano, ieri migliore in campo nella partitella in famiglia.

La prima sgambata 11 vs 11 dopo la fine del lockdown ha visto un Paquetà in forma, motivato e concentrato. Il classe ’97, molto criticato per le sue prove stagionali indolenti, è apparso rinato.

La sua missione, quella di riprendere il Milan per mano, avrà inizio dal match di Coppa Italia contro la Juventus. Viste le tante assenze per squalifica, Paquetà sarà presumibilmente titolare.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’ex Flamengo ieri a Milanello, schierato come trequartista destro, ha regalato lampi di fantasia e anche due reti. Segnali molto positivi dopo le aspre critiche ricevute da Paquetà.

Battere la Juve all’Allianz Stadium rappresenta un’impresa, soprattutto per il Milan che vive una maledizione quando gioca in casa dei bianconeri. Ma la qualità di Paquetà rappresenta un’arma in favore di Pioli, che senza Ibrahimovic potrà contare sul brasiliano ritrovato.

