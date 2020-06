Calciomercato Milan – Concorrenza per Thiago Silva | VIDEO

A Thiago Silva non dispiacerebbe tornare al Milan dopo la scadenza del contratto con il Paris Saint Germain fissata per il 30 giugno 2020. Tuttavia, il club rossonero ha qualche dubbio inerente l’età e l’ingaggio del giocatore. Si aprono così altre opzioni. Una è il ritorno in Brasile alla Fluminense, squadra nella quale si era affermato in patria. Un’altra è il trasferimento in Premier League, dove Carlo Ancelotti lo accoglierebbe volentieri all’Everton. L’allenatore emiliano ha allenato Thiago Silva sia al Milan che al PSG, gli piacerebbe averlo anche a Liverpool e sembra abbia già avuto contatti con il difensore centrale classe 1984.