Calciomercato, le nuove date: inizio e fine

Cambiano le date del calciomercato visto lo slittamento dei campionati per l’emergenza Coronavirus: ecco le ultime indiscrezioni.

Inevitabilmente, con lo slittamento dei campionati, cambieranno anche le date di inizio e fine della prossima sessione estiva di calciomercato.

Il periodo utile per i trasferimenti dei calciatori in Italia dovrebbe spostarsi di qualche mese, per permettere alla Serie A e B di arrivare alle rispettive conclusioni entro agosto.

Come riferito da Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, la sessione di calciomercato 2020 dovrebbe aprirsi ad inizio settembre e terminare esattamente il 5 ottobre prossimo.

Le date: mercato chiuderà il 5 ottobre. Finale Coppa italia di C il 27 giugno. 1 luglio inizio play off. — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) June 8, 2020

Un’indiscrezione che a breve dovrebbe divenire ufficiale. Già si vociferava da tempo tale slittamento che permetterà ai club di rinforzare o snellire le proprie squadre in poco più di un mese.

In realtà già in queste settimane i vari direttori sportivi e gli operatori di mercato sono attivi per mettere a segno i primi colpi estivi. Ma ufficialmente la sessione si sposterà a settembre-ottobre prossimi.

LEGGI ANCHE -> SZOBOSZLAI GIÀ VICINISSIMO AL MILAN