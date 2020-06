Sky – Gazidis manca a Milanello da tre mesi

Se Paolo Maldini e Frederic Massara sono quotidianamente a Milanello per seguire la squadra, lo stesso non si può dire di Ivan Gazidis. L’amministratore delegato rossonero non si vede da tempo a Carnago.

Oggi Sky Sport spiega l’ex CEO dell’Arsenal manca presso il centro sportivo dal 6 marzo. Tre mesi senza che Gazidis si recasse a Milanello. Cosa normale durante il completo lockdown, ma con la ripresa degli allenamenti ci si immaginava che facesse visita alla squadra.

Comunque il manager sudafricano è in contatto con Stefano Pioli, allenatore verso il quale ha espresso sempre stima. Tuttavia, è ormai chiaro che Gazidis ha deciso di affidare la panchina a un altro tecnico e il prescelto da tempo è Ralf Rangnick. Se dovesse saltare l’arrivo del tedesco, resterebbe comunque improbabile la conferma dell’attuale mister del Milan.

