Pioli vara l’albero di Natale per Juventus-Milan

Stefano Pioli sembra aver deciso il modulo con il quale affrontare il big match Juventus-Milan di Coppa Italia. L’attacco sarà sulle spalle di Ante Rebic.

Il Milan vuole farsi trovare pronto alla ripresa della stagione, che ripartirà con il match di Coppa Italia contro la Juventus. A Torino i rossoneri dovranno fare una prestazione importante per conquistare la finale.

In questi giorni sono state fatte diverse prove tattiche a Milanello, tenendo anche conto del fatto che ci saranno assenze pesanti. Mancheranno Theo Hernandez, Samuel Castillejo e Zlatan Ibrahimovic.

Oggi il quotidiano Corriere dello Sport conferma che Stefano Pioli è propenso a schierare il modulo 4-3-2-1. Sarà Ante Rebic la punta centrale, supportata da due trequartisti che dovrebbero essere Hakan Calhanoglu (sicuro) e Lucas Paquetà (probabile). Uno schieramento ad “albero di Natale”, come quello utilizzato da Carlo Ancelotti ai tempi dell’ultima Champions League vinta dal Milan nel 2007.

Il grande escluso sarà Rafael Leao, che inizialmente sembrava destinato a giocare titolare. Invece, l’ex Sporting Lisbona e Lille partirà dalla panchina e dovrà comunque essere bravo a farsi trovare pronto in caso di necessità. La sua velocità può tornare utile a gara in corso.

Pioli vuole una squadra equilibrata a Torino contro la Juventus. La qualità non mancherà, però: Ismael Bennacer in regia, Giacomo Bonaventura mezzala e la coppia di trequartisti Calhanoglu-Paquetà. Rebic avrà alle spalle compagni in grado di servirgli assist e con i quali poter dialogare.

