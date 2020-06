Boniek: “Milik può lasciare Napoli. Difficile scegliere”

Boniek parla di Milik. L’attaccante, finito nel mirino del Milan, è pronto a lasciare il Napoli. Ecco l’idea in merito del presidente della federazione polacca

E’ caccia ad un attaccante in casa Milan. A prescindere dalla partenza di Zlatan Ibrahimovic, i rossoneri interverranno sul mercato per l’acquisto di un nuovo centravanti. Tra i nomi fatti c’è anche quello di Luka Jovic. Il giocatore del Real Madrid è in cima alla lista ma non è l’unico profilo seguito.

Ai rossoneri piace da tempo anche Arkadiusz Milik, che quasi certamente a fine stagione lascerà il Napoli. Senza rinnovo e con il prolungamento, invece, di Mertens il suo futuro sembra davvero segnato.

Bisogna fare i conti con De Laurentiis e con la concorrenza di Juventus e dei club della Premier ma ci sono pochi dubbi in merito ad un addio. Anche Zibi Boniek, presidente della Federcalcio polacca, ne è certo: “Non ho parlato direttamente con il giocatore ma anche io ho pensato che il suo addio al Napoli sia possibile.

Premier o Juventus? Sono due soluzioni difficili tra cui scegliere perché è come decidere tra due ristoranti bellissimi – ammette ai microfoni di ‘RadioKissKiss’ – In Premier è bello giocare per tanti motivi ma la Juventus è il club più organizzato al mondo insieme al Bayern Monaco”.

Boniek dunque suggerisce un trasferimento in bianconero.

