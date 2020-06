Calciomercato Milan, ritorno Thiago Silva: pista concreta

Dalla Francia: la pista che porta Thiago Silva al Milan è concreta. Il difensore è pronto per una nuova avventura. Attenzione al pressing di Carlo Ancelotti.

L’addio al Psg è ormai cosa certa. Per Thiago Silva si aprono così le porte per una nuova avventura, che quasi certamente sarà ancora in Europa. Il centrale brasiliano non vuole tornare in patria: vuole giocare ad alti livelli per arrivare ai prossimi Mondiali in Qatar nel miglior dei modi.

Dalla Francia, ‘Le10Sport‘ riporta come la pista Milan rimane concreta al pari di quella che lo porterebbe all’Everton. Carlo Ancelotti sta provando a convincere Thiago Silva ad accettare il trasferimento a Liverpool ma la sensazione è che se i rossoneri dovessero decidere di affondare il colpo, il brasiliano non avrebbe alcun dubbio.

Attenzione, però, ad altre ipotesi: sul giocatore – si legge sul portale francese – ci sono anche Arsenal, Manchester United e Barcellona.

LEGGI ANCHE: JOVIC SCARICATO