Calciomercato Milan, Jovic scaricato: via libera dalla Spagna

Luka Jovic è pronto a lasciare il Real Madrid al termine della stagione. Il giocatore, che piace al Milan, sarebbe stato scaricato anche dai compagni di squadra.

E’ giunta al capolinea l’avventura di Luka Jovic con la maglia del Real Madrid. L’ultimo episodio che rappresenta la classica goccia che fa traboccare il vaso è il barbecue in piscina con amici. Un episodio che ha mandato su tutte le furie la dirigenza dei blancos e stando a quanto riportato da ‘El Confidencial’ anche i leader dello spogliatoio delle ‘Merengues’ si sarebbero stufati di Jovic.

La cessione dell’ex Eintracht Francoforte appare dunque inevitabile. Difficile capire a quale prezzo verrà mandato via il giocatore, che dopo una stagione alquanto complicata, in campo e fuori, ha visto crollare il suo valore. Per il Real rientrare dalla spesa di 60 milioni di euro, fatta solo un’estate fa è praticamente impossibile.

L’idea che sta prendendo piede è quella di cedere Jovic in prestito (magari biennale), con un diritto/obbligo di riscatto ad una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

Il Milan – tra i club in prima fila per il giocatore – guarda con estremo interesse la situazione, che sembra davvero evolversi positivamente. I rapporti tra le due società sono sempre stati buoni e l’affare potrebbe davvero decollare a breve.

LEGGI ANCHE: MANDRAGORA, LA ROMA LO SNOBBA