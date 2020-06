Mandragora, la Roma si defila: Milan alla finestra

Tutto da decifrare il destino di Rolando Mandragora. Il centrocampista della Juve può sicuramente cambiare maglia in estate.

Rischia di diventare un rebus il futuro di Rolando Mandragora, talentuoso e completo mediano dell’Udinese ma di proprietà della Juventus.

I campioni d’Italia dovrebbero a breve far valere il diritto di ‘recompra‘ sul centrocampista classe ’97, ovvero spendere 26 milioni di euro per riportarlo a casa.

Mandragora però non è destinato a restare a Torino a giocarsi le proprie carte. L’impressione è che possa essere messo sul mercato per ottenere una nuova plusvalenza.

La Roma sembrava la squadra in pole per il suo ingaggio. Ma oggi il d.s. Gianluca Petrachi lo ha pubblicamente snobbato: “Mandragora e Rugani? Mai trattati, non faranno parte del nostro progetto”.

Una dichiarazione che rimette in discussione tutto il futuro dell’ex Genoa. Mandragora può diventare una risorsa utile per altri club, pronti a trattare con la Juve.

Il Milan è uno di questi: il mediano napoletano sarebbe un rinforzo ottimale come partner di Ismael Bennacer in mezzo al campo. Un calciatore giovane ma già maturo, con diversi anni di Serie A alle spalle.

Occhio dunque a questa ipotesi. La prima opzione del Milan a centrocampo resta il ritorno di Tiemoue Bakayoko, che si è auto-proposto di recente. Mandragora resta in corsa, un’opzione da non sottovalutare.

