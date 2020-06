Calciomercato Milan – Definito il futuro di Biglia e Bonaventura

I due centrocampisti, in scadenza con il Milan, hanno praticamente già deciso dove giocheranno dal prossimo settembre.

Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura prolungheranno con il Milan. Ma solo per due mesi, una proroga necessaria per terminare la stagione slittata dopo il Coronavirus.

Da settembre i due centrocampisti però lasceranno Milanello. Futuro praticamente già deciso quello di Biglia e Bonaventura, i quali hanno le idee chiare.

L’argentino tornerà in patria al 99,9%. Biglia sta spingendo i suoi agenti a trovare un accordo con l’Independiente, la squadra che lo ha lanciato a buoni livelli prima dell’approdo in Europa.

Se non sarà con il club di Avellaneda, Biglia comunque è pronto a tornare a casa, chiudendo così la lunga militanza nel vecchio continente.

Resterà in Serie A invece Bonaventura: pare che il suo approdo al Torino a costo zero sia sempre più vicino. La proposta dei granata, che gli offrono un posto da titolare fisso, ha superato quella di Roma e Lazio.

Il Milan sarà solo un lontano ricordo per i due calciatori. Sono altre però le situazioni da chiarire: in primis quella di Zlatan Ibrahimovic, diviso tra il restare in rossonero, tornare in Svezia o accettare le lusinghe di altri club europei.

