Castillejo shock: “Pistola in faccia, mi hanno derubato”

Samu Castillejo ha raccontato sui social di essere stato derubato a Milano. Ecco le parole dell’esterno del Milan sulla propria storia Instagram

Disavventura per Samu Castillejo. L’esterno spagnolo è stato derubato a Milano. E’ stato lo stesso calciatore del Milan a raccontarlo, attraverso i propri canali social. In una storia Instagram, l’ex Villarreal ha scritto: “Due ragazzi mi hanno derubato puntandomi la pistola in faccia”