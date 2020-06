Milan, Biglia torna in Argentina? Risponde l’agente

Enzo Montepaone, agente di Lucas Biglia, risponde in merito alle notizie di mercato che danno il centrocampista del Milan verso il ritorno in Argentina.

Lucas Biglia lascerà al Milan al termine della stagione, ormai è certo. Anche se ha accettato di prolungare il contratto fino a fine agosto, poi cambierà squadra.

L’ex capitano della Lazio non rientra più nel progetto tecnico rossonero e dovrà decidere dove proseguire la sua carriera. Un’opzione considerata molto concreta è quella di un ritorno in Argentina.

Enzo Montepaone, agente di Biglia, ha parlato a Radio La Red delle voci riguardanti un rientro in patria del suo assistito: «Non escludo che torni in Argentina perché è una decisione che prenderà con la sua famiglia, ma per ora con il Boca e l’Independiente non ci sono stati contatti. Lucas si identifica nell’Argentinos Juniors (dove ha iniziato, ndr) e all’Independiente non direbbe mai di no. Restare in Europa? Negoziamo con alcuni club».

L’attuale giocatore del Milan non disdegna affatto un ritorno nella sua terra per chiudere la carriera. Tuttavia, al momento non sembra essere ancora decollata alcuna trattativa riguardante il suo futuro. Ci sono più opzioni che sta valutando e una scelta verrà presa più avanti. Da non escludere completamente una permanenza in Europa, ci sono squadre interessate a lui.

