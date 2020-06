Juventus Milan orario – La Rai anticipa l’ufficialità della Lega

La Rai ha ufficializzato l’orario di Juventus Milan e di Napoli Inter, le due semifinali di Coppa Italia in programma venerdì e sabato.

In attesa dell’ufficialità anche da parte della Lega, la Rai ha anticipato l’orario delle partite di Coppa Italia, in programma venerdì 12 giugno e sabato 13. La prima è Juventus–Milan, il ritorno della semifinale. Si riparte dal risultato di 1-1.

Tramite il proprio profilo Twitter, la Rai ha dato appuntamento ai telespettatori alle ore 21:00, sia per Juve-Milan che per Napoli-Inter. In giornata dovrebbe arrivare anche il via libera definitivo da parte della Lega, ma ci sono pochi dubbi.

Coppa Italia, niente supplementari

La Lega ha deciso di non far giocare eventualmente i tempi supplementari. Infatti, in caso di parità, si andrà direttamente ai rigori. Questo è un modo per ridurre gli sforzi dei calciatori in vista del forcing dei prossimi due mesi. L’obiettivo è di concludere la stagione calcistica entro inizio agosto, ciò significa che si giocherà ogni tre giorni e a ritmi molto alti.

Ad aprire le danze sarà proprio il Milan quindi contro la Juventus, alla ricerca del miracolo. Pioli dovrà fare a meno di molti giocatori importanti, fra cui anche Zlatan Ibrahimovic, che spera di rientrare dall’infortunio per inizio luglio (ma non avrebbe comunque giocato per squalifica). Serve davvero una grande impresa, ma il motto in casa rossonera è chiaro: proviamoci!

