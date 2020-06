CIES – Portieri più costosi: Donnarumma fuori dalla top 10

L’osservatorio del calcio ha calcolato il valore dei migliori portieri al mondo. Donnarumma è fuori dalla top 10, Meret e Pau Lopez meglio di lui.

Il CIES, l’osservatorio del calcio, tramite un algoritmo ha calcolato il valore dei portieri più forti al mondo. Gianluigi Donnarumma non è nella top 10: è infatti all’undicesimo posto, meglio di lui altri due portier della Serie A: Alex Meret e Pau Lopez.

Secondo questo studio del CIES, il costo di Donnarumma ad oggi si aggira sui 32 milioni. Una cifra poco reale vista la forza di Gigio, il potenziale e l’esperienza già accumulata in questi pochi anni in Sere A.

Quanto riportato dall’Osservatorio del calcio, quindi, è un mero calcolo aritmetico, che non tiene in considerazione tanti altri fattori. E’ chiaro infatti che il valore di Donnarumma è molto più alto, molto più di Meret e Pau Lopez che, invece, per il CIES sono rispettivamente al decimo e al nono posto.

CIES, classifica portieri più costosi

Ederson (86,8 milioni) Alisson (84,2 milioni) Kepa (60 milioni) Oblak (52,7 milioni) Ter Stegen (50,2 milioni) Courtois (47,5 milioni) De Gea (47,3 milioni) Pickford (45,2 milioni) Pau Lopez (37,9 milioni) Meret (35,7 milioni) Donnarumma (35,2 milioni)

