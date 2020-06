Calciomercato Milan – Idea Bakayoko, spunta anche Roca | VIDEO

Il Milan valuta la possibilità di un ritorno di Tiemoué Bakayoko, mediano francese che ha giocato in prestito in rossonero nella passata stagione e ha lasciato buoni ricordi. Il Monaco non dovrebbe riscattare il suo cartellino, dunque il giocatore sembra destinato a tornare al Chelsea per una nuova cessione. Il Milan si potrebbe fare avanti se il club londinese aprisse ancora a un trasferimento con la formula del prestito. Un altro nome che piace ai rossoneri per il centrocampo è quello di Marc Roca, spagnolo classe 1996 in forza all’Espanyol. Un playmaker di talento il cui prezzo si aggira sui 20-25 milioni di euro.