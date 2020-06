Gravenberch, il fratello lo allontana dalla Serie A

Ryan Gravenberch piace a Juventus, Lazio, Milan e Roma. Ma il fratello Danzell sembra escludere un trasferimento dall’Ajax nella prossima sessione di mercato.

C’è anche Ryan Gravenberch tra i giovani talenti che il Milan valuta in vista del prossimo calciomercato. Si tratta di un assistito di Mino Raiola, agente con il quale la dirigenza dovrà parlare di diversi argomenti.

Il 18enne centrocampista olandese ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e finora non ha accettato l’offerta di rinnovo dell’Ajax. Il club di Amsterdam spera di trovare un accordo per blindare il giocatore ed evitare di perderlo a un prezzo basso o, peggio, a parametro zero.

Gravenberch piace a più società della Serie A, non solo al Milan. Anche Juventus, Lazio e Roma hanno messo gli occhi sul giovane calciatore. Senza rinnovo, rappresenta una ghiotta occasione di mercato.

Tuttavia, il fratello Danzell a RTV Rijnmond ha allontanato una sua partenza: «Non ci sarà nessun trasferimento. Non vedo l’ora di sfidarlo». Anche lui è un giocatore e milita nell’FC Dordrecht, ma ha firmato per lo Sparta Rotterdam dato che ha un contratto in scadenza a fine giugno 2020. È un attaccante di 26 anni e punta a giocare contro Ryan in Eredivisie nella prossima stagione.

