Sarri avvisa la Juventus: “Milan avversario che crea difficoltà”

Il Milan non va preso sottogamba dalla Juventus, sarebbe un errore. C’è il monito di Maurizio Sarri, che tiene alla Coppa Italia e pretende massima concentrazione.

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport a due giorni di distanza da Juventus-Milan. Venerdì sera all’Allianz Stadium di Torino ci si gioca l’accesso alla finale di Coppa Italia.

Il mister bianconero ha commentato il fatto di riprendere la stagione dalla coppa nazionale: “Penso che abbiamo la fortuna di giocare per tre obiettivi separatamente l’uno dall’altro e possiamo focalizzare le motivazioni su un obiettivo per volta, questo può essere un vantaggio”.

Sarri non sottovaluta il Milan: “Le partite col Milan sono state tutte difficili quest’anno, in campionato come in Coppa Italia. È un avversario che ci crea difficoltà e il risultato dell’andata non ci garantisce niente. Le squalifiche mi fanno pensare che giocheranno con lo steso undici competitivo dell’andata, il risultato è ancora apertissimo”.

L’ex tecnico di Napoli e Chelsea avvisa i suoi giocatori. Servirà dare il massimo per avere la meglio sulla squadra di Stefano Pioli, che venderà cara la pelle per riuscire ad avere la meglio sulla Juventus a Torino.

