Milan, anche per Pioli c’è il tabù Juventus: i numeri

Stefano Pioli non ha buoni precedenti da allenatore contro la Juventus. Per lui e il Milan vincere a Torino sarebbe un risultato importante per più motivi.

Venerdì sera il Milan sarà chiamato all’impresa per conquistare la finale di Coppa Italia. Non ha mai battuto la Juventus in trasferta da quando i bianconeri giocano allo Stadium, ovvero dalla stagione 2011/2012.

A dire il vero, ai rossoneri basterebbe anche pareggiare 2-2 per passare il turno dato che all’andata il risultato a San Siro è stato di 1-1. Non è necessario vincere per eliminare la squadra di Maurizio Sarri, però sarebbe una bella soddisfazione.

Al Milan piacerebbe abbattere il tabù Torino, che riguarda anche Stefano Pioli. Infatti, anche il mister rossonero non ha mai sconfitto la Vecchia Signora né in trasferta né in casa della squadra che allenava.

I numeri dicono che nei 19 precedenti totali sono arrivate 15 sconfitte e 4 pareggi. Solamente sul campo bianconero i precedenti di Pioli sono 7, con 6 sconfitte e un pareggio. Di seguito la foto della grafica di Sportmediaset con i dati statistici evidenziati.